Tiltalt for gjengvoldtekt

MOLDE: Tre menn var først siktet for hendelsen som skal ha skjedd i et hus i Molde ei augustnatt i fjor.

Etterforskningen har nå ført til en svært alvorlig tiltale fra Statsadvokaten mot to menn i 20-åra bosatt i Molde.

Voldtekten, som betegnes som grov etter straffelovens paragraf 293 fordi den er utført av flere i fellesskap, har en øvre strafferamme på opptil 21 års fengsel – den strengeste etter norsk lov.

Tok opp film

Ifølge tiltalen forgrep de seg på jenta etter tur mens hun var så ruset at hun ikke oppfattet hva som foregikk, og heller ikke var i stand til å sette seg verbalt eller fysisk til motverge.

En voldtekt ble også filmet.

Fare for å stikke av

En tiltalt sitter fortsatt fengslet etter å ha blitt pågrepet i saka i begynnelsen av september i fjor.

Fengslingen har siden blitt vurdert av Frostating lagmannsrett. Den 22. mars forlenget Romsdal tingrett den med nye åtte uker.

Retten viser i kjennelsen til at det er stor fare for at mannen forlater landet, blir han løslatt.

Advokat Steinar Moritz Andersen, som forsvarer ham, stiller seg undrende til at han fortsatt må sitte i varetekt.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, opplyser han til Romsdals Budstikke.

Yngstemann ble løslatt

Den andre, og yngre tiltalte ble sluppet fri fra varetekt da fengslingene ble behandlet av Frostating lagmannsrett i februar.

– Begge ble fengslet i tingretten, men lagmannsretten mente at unndragelsesfaren var mindre for den ene, fordi han har en sterkere tilknytning til landet, forklarer politiadvokat Laura Havdal, som førte fengslingssakene for retten.

Tre dager i retten

Morten Lunde forsvarer den yngste tiltalte moldemannen.

– Jeg ble nylig oppnevnt som forsvarer og har ikke rukket å snakke med ham ennå, opplyser advokat Lunde.

Peter Kjergaard Engebjerg er bistandsadvokat for jenta. Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saka.

Det er satt av tre dager til saka, som statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim fører på vegne av påtalemyndigheten i Romsdal tingrett 10. mai.