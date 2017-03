Senterpartiet over 14 prosent på ny måling

Senterpartiet stjeler velgere fra alle kanter og får rekordoppslutning i Vårt Lands måling. Størst fall står Høyre for, samtidig som SV er over sperregrensen.

Endringen fra sist Norstat-måling er en oppgang på 3,4 prosentpoeng til 14,3 prosent for Senterpartiet.

– Noe av det som skjer nå, er at kampen mot sentralisering favner mye bredere enn for eksempel motstand mot ulv. Skillelinjen sentrum/periferi skjærer over alle konfliktlinjer i Norge, sier professor Bernt Aardal til Vårt Land.

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men faller med 0,4 prosentpoeng til 30,8 prosent. Høyre har målingens største fall på 3,2 prosentpoeng til 20,6 prosents oppslutning. Fremskrittspartiet har nest størst økning etter Senterpartiet opp til 15,8 prosent (+2,6). SV går opp til 5 prosent (+1,5), over KrF som faller til 4,5 prosent (-0,9).

Venstre havner solid under sperregrensen med 2,7 prosent (-1,2), knapt over Rødt som faller til 2,5 prosent (-0,7). MDG er like store som Rødt med 2,5 prosent.(-0,2).

Hvis målingen hadde vært valgresultatet, ville vi fått en regjering ledet av Arbeiderpartiet, som får 56 mandater, Høyre får 38, Frp 29 og Senterpartiet 26. Av de mindre partiene ville SV fått 9 mandater, etterfulgt av KrFs 8. Rødt, Venstre og MDG ville fått ett mandat hver.