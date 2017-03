Inviterer med på tur

Molde: – Den første aktiviteten er allerede lørdag 1. april på Maletangen ringmerkningsstasjon på Hustad. Der har vi en liten dugnad på området og vi skal ringmerke fugl sammen med Øystein Wiik, sier leder i Norsk Ornitologisk Forening i Møre og Romsdal, Olbjørn Kvernberg.

Kvernberg håper mange tar turen til Hustad på lørdag.

– Det er god plass på Maletangen og legger til at ringmerking er en fin aktivitet for barn å delta på.

Økt aktivitet

NOF Møre og Romsdal ønsker å øke foreningsaktiviteten etter noen år med liten aktivitet. Det er planlagt en rekke fellesturer og aktiviteter utover våren 2017.

– Vi håper vårens varierte og rike program skal skape entusiasme blant eksisterende medlemmer og fuglevenner og ikke minst skape interesse og blest for potensielle nye medlemmer, sier Olbjørn Kvernberg.

Passer for barn

– Vårens program er et flott aktivitetstilbud, ikke bare for våre 500 medlemmer i foreningen, men for alle naturinteresserte. Flere av disse turene egner seg godt til familier med barn, sier Olbjørn Kvernberg.

– Turene er egnet for alle, og det kreves ingen spesielle forutsetninger for å delta. Ta gjerne med kikkert og kamera Vi bruker fylkets fremste eksperter som gaider på turene, og vi håper at alle får en god opplevelse sammen med oss, Olbjørn Kvernberg.