Avviser anklagene

– Jeg har problemer med å forstå at en overskrift i Tidens Krav om framtidig regiontilhørighet skal ødelegge for et parti som skal ha fokus på helse og fire sjukehus, svarer ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs på anklagene fra Helsepartiets førstekandidat, Geir Nordli, om at det var Tidens Krav som med overskrifta «– Tror ikke det blir bedre i Trøndelag» som ødela for Helsepartiets planer om å stille liste til stortingsvalget.

Helsepartiet stiller ikke liste til stortingsvalget likevel. Tidens Krav får skylda. – Tidens Krav tok livet av oss Ett døgn etter at Helsepartiets 1.-kandidat, Geir Nordli, fortalte at partiet stiller liste til stortingsvalget, skrinlegger partiet planen.

Redaktør Ole Knut Alnæs gjentar til Romsdals Budstikke det han har kommentert til sin egen nettavis; at politikere spesielt må kunne stå for det de sier.

– Sammenhengen og Geir Nordlis uttalelser kommer godt fram i artikkelen. For oss var det naturlig å vinkle på regionspørsmålet da han som Frp-politiker var tydelig på at Nordmøre måtte gå til Trøndelag, sier Alnæs.

Tore Dyrnes, som skrev artikkelen i Tidens Krav, sier til Romsdals Budstikke at det var naturlig for avisa å vinkle saken med Geir Nordli, sett på bakgrunn av at Nordli nylig ble ekskludert fra Fremskrittspartiet nettopp for å flagge synspunkt om at Nordmøre må gå til Trøndelag.