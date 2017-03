– TK tok livet av oss

MOLDE: Onsdag 29. mars fortalte Geir Nordli at Helsepartiet var parat til å stille liste i Møre og Romsdal til stortingsvalget. Nordli, som er kommunepolitiker i Kristiansund, var partiets toppkandidat.

Kontrabeskjed

30. mars kom kontrabeskjeden.

– Vi stiller ikke liste til stortingsvalget. Nyhetsoppslaget i Tidens Krav (krever innlogging) der overskriften var at jeg ikke tror vi får det bedre i Trøndelag, ødela. Sitatet var tatt helt ut av sin sammenheng. Vi var sjanseløse. På Facebook har det haglet med innlegg. Tidens Kravs journalist Tore Dyrnes tok livet av oss, forklarer Geir Nordli til Romsdals Budstikke.

Nordmøre til Trøndelag?

Bakgrunnen for uttalelsene Geir Nordli kom med, var et møte i Møre og Romsdal redaktørforening om ytringsfrihetens kår. På spørsmål fra ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs i TK om hvordan Helsepartiet stilte seg til å bli en del av en Trøndelags-region, svarte Geir Nordli at bystyret i Kristiansund har vedtatt å sondere terrenget.

Avviser anklagene Tidens Kravs redaktør, Ole Knut Alnæs, avviser anklagene fra Geir Nordli i Helsepartiet.

«Personlig tror jeg ikke det blir bedre i Trøndelag», siterte Tidens Krav at Geir Nordli uttalte. Det er denne uttalelsen som har skapt kraftige reaksjoner i Kristiansund, kan Nordli fortelle.

– Når 60–70 prosent av nordmøringene vurderer å gå til Trøndelag, og Tidens Krav velger å vinkle saka med meg på ei enkelt setning tatt ut av en sammenheng, har vi ikke en sjanse. Journalisten har nok hatt et horn i sida til meg fra tidligere. Tidens Krav tok livet av partiet i forhold til å stille stortingsliste, sier Geir Nordli.

Sjukehussaka druknet

Han mener Helsepartiets aller viktigste kampsak, at det fortsatt skal være fire sjukehus i Møre og Romsdal, helt kom i skyggen av trøndelagskommentaren.

– Hva mener du i regionsaka?

– Kristiansund og Nordmøre må stå opp for oss sjøl.

– Hva gjør du og Helsepartiet videre?

– Vi skal konsentrere oss om å bygge partiorganisasjonen. Vi skal bygge lokallag i hele Møre og Romsdal, og stå godt rustet til kommune- og fylkestingsvalget i 2019, sier Nordli.

– Dropp fogderistriden! – Vi går til valg på at her skal være fire sjukehus i fylket, sier Helsepartiets førstekandidat, Geir Nordli fra Kristiansund.

– Er det ingen veg tilbake for at partiet likevel stiller valgliste til årets stortingsvalg?

– Nei. Flere av dem som hadde stilt seg på lista, har ringt meg og vært bekymret etter artikkelen i Tidens Krav.

Håper på Senterpartiet

– Hvem vil du anbefale velgere som kunne tenkt seg å stemme Helsepartiet, å stemme på ved stortingsvalget i høst?

– Velgerne bør stemme på dem som går inn for at her skal være fire sjukehus. Det mest nærliggende er å stemme Senterpartiet. Hvis Senterpartiet kommer på banen og sender Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe til Nordmøre og lover å arbeide for fire sjukehus, vinner de valget. Jeg er spent på om Senterpartiet kommer på banen, sier Geir Nordli.