Vurderer å søke fylkesmannjobben

Det skal utnevnes ny fylkesmann i Møre og Romsdal denne våren. Harald Tom Nesvik (Frp) kan bli en av søkerne.

– Jeg ser på stillingen som interessant og vurderer om jeg skal søke, sier Nesvik til Sunnmørsposten i dag.

Frist: 6. april

Nesvik forteller at stillingsannonsen er skrevet ut og at den ligger på kontoret hans. Han vil likevel ikke si helt sikkert at han blir blant søkerne.

Fristen for å søke jobben er satt til 6. april. Tiltredelsen er likevel ikke før 1. januar 2019 – nåværende fylkesmann Lodve Solholms åremål går ut desember 2018.

Erfaren politiker?

Det er tradisjonelt godt erfarne politikere som blir ansatt i disse stillingene. Ut i fra utlysningsteksten kan det se ut til at det er slike kvalifikasjoner som er ønsket også her.

«Den som søkjer må ha omfattande og god samfunnsinnsikt og samfunnsengasjement, samt røynsle frå og innsikt i offentleg forvaltning. Det må dokumenterast røynsle som leiar på høgt nivå frå offentleg og/eller privat verksemd eller frå organisasjonsarbeid. Evne og vilje til problemanalyse og til å nå resultat, nyorientering og utvikling vert vektlagt, saman med dokumenterte resultat frå omstillings- og integreringsprosessar», heter det i stillingsannonsen.