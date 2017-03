Saudiarabisk vannsatsing

ERESFJORD: Hektisk byggeaktivitet pågår for tida i fabrikklokalene til vannprodusenten Eirawater AS i Eresfjord. Forklaringen: Hele fabrikkanlegget skal bygges om.

Hele fabrikken bygges om

– Produksjonslokalene og hele produksjonsanlegget skal fornyes. Vi skal lage en fullautomatisert produksjonslinje for drikkevann. Det investeres tungt i fabrikkanlegget, og vi bruker det siste av teknologi i produksjonslinja, opplyser daglig leder Harald Dahl i Eirawater til Romsdals Budstikke.

Investorer fra Saudi-Arabia

Storsatsingen på vannproduksjonen i Eresfjord kommer som et resultat av at nye investorer har gått inn i selskapet Eirawater og tilført mer kapital.

Skal selge vann på polet Eresfjord-vannet inn i hyllene på 59 polutsalg i Norge.

Det er selskapet First Star fra Saudi-Arabia som gjennom selskapet Norwegian Water AS har sikret seg 77 prosent av aksjene i Eirawater AS.

Selskapet har fått Khalid Ali S. Aljumaid fra Riyadh i Saudi-Arabia som styreleder. Flere av de tidligere lokale aksjonærene i Eirawater er fortsatt med. Olbjørn Kvernberg fra Molde er nestleder i styret.

Tilfører penger og kompetanse

– De nye eierne tilfører bedriften i Eresfjord kapital, ny kompetanse og avansert teknologi, forklarer daglig leder Harald Dahl.

Dahl er privat investor, og har bakgrunn fra blant andre vannprodusenten Voss Vann, som satset tungt på det amerikanske markedet for eksklusivt drikkevann. Gründeren av Voss Vann, Ole Christian Sandberg, er også blant aksjonærene i Eirawater AS.

Eirawater med dobling Vannprodusenten Eirawater i Eresfjord mer enn doblet omsetningen i fjor. I år tror selskapet på ny dobling – og drift i balanse, etter år med millionunderskudd.

Vannkilden heter Eira-kilden

Drikkevannskilden som tidligere het Syltebøkilden, er nå omdøpt til Eira-kilden.

– Hva er det med vannet i Eira-kilden som fikk investorer til å satse på produksjonen i Eresfjord?

– Vi har vært og sett på mange alternative vannkilder på vegne av First Star. Vannkvaliteten i Eira-kilden er unik. I tillegg ligger vannkilden i et ekstremt naturskjønt område. Vi kan derfor fortelle historien om drikkevannet på en god måte, sier Dahl.

– Hva vil fabrikkanlegget i Eresfjord kunne produsere av drikkevann når anlegget står ferdig ombygget?

– I første omgang ser vi for oss å firedoble tappekapasiteten. Anlegget vil ha kapasitet til å produsere 10 ganger så mye drikkevann som det gamle anlegget.

– Blir det flere arbeidsplasser ved anlegget?

– Ved denne typen virksomhet er det viktig å ha ei tappelinje som er fullt automatisert, uten å måtte ansette flere folk, sier Harald Dahl.

Ved Eirawaters anlegg på Nauste er det i dag fem ansatte.

Gir ringvirkninger

Harald Dahl legger til at ombyggingen og moderniseringen av fabrikkanlegget gir arbeid for lokale entreprenører og håndverkere. Ringvirkningene av de store investeringene i fabrikkanlegget vil være betydelige.

– Hvor mye investeres i fabrikkanlegget?

– Det kan vi ikke gå ut med, sier Dahl.

Eirawater var nylig på messe og presenterte ny design på flaskene med drikkevann.

Bedriftsledelsen har målsetting om at fabrikkanlegget i Eresfjord skal stå ferdig til slutten av april.

Salg og administrasjon i selskapet skal skje fra Oslo.