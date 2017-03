Politikerne usikre på om planene skaper mer aktivitet

MOLDE: Bare Frp stemte imot investeringen på 130 millioner. Partiet sier de vil framme et forslag om å revidere planene.

– Med Moldes økonomi vet jeg om flere andre gode ting å bruke vår andel på 95 millioner på. Uansett vil Frp at forslaget skal revideres for å skape mer innhold. Det legges fram til neste behandling, sa Ann Elida Solheim.

Nok sitteplasser?

Etter en befaring uttrykte flere bekymring for om sittetrappene ned til sjøen på torget var breie nok med sine 15 meter.

– Helst skulle vi hatt dem i en vinkel, slik at folk på begge sider kan se hverandre også. For SV er det viktig at bruken av Sjøfronten også er gratis, som at man vil ta med matpakka si ned hit. Vi skulle også gjerne hatt mer grønt. Det blir veldig grått, ikke minst for barnas del. Og kunsten er et viktig aspekt, som vi kan søke støtte til, påpekte Kristin Mandt Heim (SV).

Bekymringen for leikemuligheter var ikke særlig til stede.

– Her er det mye å holde på med, med vannspeil og fontener. Vi må bare huske på universell utforming, så vi markerer hvor det starter og stopper, påpekte Frøydis Austigard (V).

– Det burde tilrettelegges bedre for salgsboder, slik at teltene ikke blåser vekk. Og slukrennene bør ikke være så djupe når de videreføres fra rådhusplassen. De er ubehagelig å sykle over, la hun til.

Hva erstatter kiosken?

Frank O. Sæther (Ap) var bekymret for om en ny servering på kaia vil gi like mye liv som dagens kiosk. Et nytt serveringssted på kaia vil først bygges når det foreligger en avtale mellom ny driver og grunneier, slik det er mellom Molde og Romsdal Havn IKS/Molde Havnevesen KF og Dockside.

– Man kan si mye om utseendet på torgkiosken, men det er den som lager liv på nedre torg i dag! Vi må tilrettelegge slik at det blir attraktivt å drive kommersielt også. Skal møblene på torget være uten kommersiell drift, er det kommunen som må drifte sitteplassene, påpekte Sæther.

Neste behandling blir i formannskapet 18. april.