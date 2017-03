Her er artistene til Alexandraparken

Moldejazz satser videre på folkefest i Alexandraparken. I dag kom artistslippet for parken. Dermed er også hovedprogrammet komplett, skriver Moldejazz i en pressemelding.

Soul06 varmer opp både mandag og tirsdag. Mandag er det Cory Henry & The Funk Apostles som blir hovedtrekkplasteret. Tirsdag er det D'Sound.

«Det er stas å ønske D’Sound velkommen tilbake til festivalen 20 år etter at de hadde en konsert på gamle Kulturhuset det gikk gjetord om», skriver festivalen.

Onsdag settes «World Music» i fokus når eklektiske Bogue Chitto åpner for party-bandet Mambo Compañeros.

Torsdag er det Silo som varmer opp for Vidar Busk. Silo er et bluesrockband frå Bremanger og vant Union Blues Cup på Notodden i 2016. Evigunge Vidar Busk slo for alvor igjennom for 20 år siden. «Etter ni plateutgivelser står han fortsatt stødig som en av landets mest stilsikre bluesgitarister. Han har mottatt og vært nominert til flere Spellemannpriser, i tillegg til en mengde andre priser», heter det i pressemeldingen.

«Det blir en skikkelig bluesdag på torsdag når Union Blues Cup-vinner Silo og fyrverkeriet Vidar Busk tar opp tråden etter TajMo; The Taj Mahall and Keb’ Mo’ Band sin konsert på Romsdalsmuseet tidligere på kvelden», skriver Moldejazz.

Silo er igjen i ilden på fredag, da i forkant av konserten til Knut Anders Sørum. Sistnevnte slo for alvor gjennom i Melodi Grand Prix i 2004, da han vant og fikk representere Norge i Eurovision Song Contest i Istanbul. Han har også deltatt i The Voice på TV 2 og i fjor høst vant han finalen i NRKs Stjernekamp.

«Indiepop-funnet Hilma Nikolaisen vil sørge for at avslutningslørdagen får en best tenkelig start», heter det i pressemeldingen fra Moldejazz. Knut Anders Sørum er hovedartist også lørdagen.

