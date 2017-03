Fengsles etter å ha stjålet fra mor

En mann i begynnelsen av 60-åra må i fengsel etter å ha stjålet penger fra sin egen mor. Saka var nylig oppe i Romsdal tingrett.

Alkoholproblemer

Mannens mor er dement og bor på institusjon. Han er tidligere blitt oppnevnt som hjelpeverge for henne og hadde dermed tilgang til hennes bankkontoer.

Han forklarte at han hadde økonomiske problemer samtidig med at han fikk problemer med alkohol.

I fra begynnelsen av januar 2015 begynte han å ta ut penger til seg selv fra morens kontoer. Dette tok ikke slutt før Fylkesmannen ringte ham sommeren 2016. Fram til da hadde han tatt ut i overkant av 175.000 kroner. Pengene var for det meste gått til å drikke.

Innrømmet alt

Romsdalingen la alle kort på bordet, og han sa også at han forsto at han ikke hadde rett til å ta ut disse pengene for å bruke dem på seg selv.

Han forklarte også at han har tatt tak i alkoholmisbruket sitt og at han har vært tørrlagt siden høsten 2015. Han har vært innlagt både på sjukehus og behandlingssenter.

Mannen er ikke tidligere straffedømt, men ble i Romsdal tingrett dømt for grovt underslag. Tingrettsdommer Eli Brusdal endte med å dømme ham til 60 dagers fengsel. Mannen hadde da fått 15 dagers strafferabatt for sin uforbeholdne tilståelse.