– Dette vil gjøre oss bedre

MOLDE: Nav-leder i Molde, Anne Jorunn Vågen, ser lyst på den digitale framtida som den enhetlige tjenesten nå beveger seg inn i.

– Vi håper det er forståelse for hvorfor vi gjør disse digitale endringene i Nav. Vi er en sørvisinstitusjon og et sikkerhetsnett, men målet er at de som er i stand til å hjelpe seg sjøl, skal bruke heimesida vår. Da kan vi yte bedre tjenester til de som står lengst fra arbeid, sier hun.

Ny åpningstid

I likhet med flere andre kontor, har også Nav Molde hatt stor trafikk i mottaket. Snart blir derfor åpningstida skrenket noe inn.

– I dag har vi åpent fra klokka 10.00 til 14.30 mandag til fredag. Vi kommer til å fortsette med dette også etter endringene, men mottaket vil kun være betjent i to timer, fra klokka 12.30 til 14.30. De nye åpningstidene trer imidlertid ikke i kraft samtidig som endringene nå på mandag. Vi tar sikte på 18. april, første virkedag etter påske, sier Vågen.

Forbereder de ansatte

Hun viser til at banker og postkontorer er gode eksempler på at stadig færre velger fysisk oppmøte, når tjenesten kan utføres digitalt:

– Hvis vi tenker tilbake, så vi kanskje på disse endringene som drastiske. I dag er det få som protesterer hvis de blir henvist videre til de digitale tjenestene. Det er prosessen med å få brukeren til å endre vane, som kan være krevende.

Vågen sier at Nav Molde har forberedt seg godt på denne endringen.

– Vi har hatt en arbeidsgruppe som har sett på den nye måten å jobbe på. Fredag stenger vi kontoret, og arrangerer en egen fagdag for å heve kompetansen blant de ansatte ytterligere. Økt digitalisering av offentlige tjenester er kommet for å bli. Molde kommune digitaliserer også flere av sine tjenester, sier hun.

Ifølge Vågen vil Nav Fredrikstad og måten de har gjennomført endringene på, være et av temaene på fagdagen.

– De er et godt eksempel på et kontor hvor digitaliseringa har gått smertefritt. Både brukerne og de ansatte har blitt mer fornøyde etter endringene, sier hun.

Ulike kanaler

Vågen har god tro på at også Nav Molde skal komme heldig ut av de digitale endringene.

– Tjenestene og verktøyene på nett er enkle og forståelige å bruke. Nav Kontaktsenter kan svare på spørsmål du lurer på, hjelpe deg til å bruke nav.no eller komme i kontakt med rett person. Hovedoppgavene til kontorene er veiledning til å komme i jobb, rådgiving, oppfølging og mulighet for å bruke datamaskinene til å besøke nettsidene våre. De kommunale tjenestene er vi pliktig til å håndtere som før. Disse er ikke digitalisert ennå, men er allerede på god veg, sier hun.

– De aller fleste bruker nettet og klarer å orientere seg godt, og Nav vil da få frigjort mer tid til de som trenger oss mest. Jeg tror at endringene skal føre til at vi og tjenestene våre blir bedre, avslutter Vågen.