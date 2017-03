Snart blir det gatemat frå «Food Truck»

Kokkane Knut-Arve Harvold Vestad og Alejandro Alvarez står bak «Medly Food», som vil satse på servering av gatemat frå «Food Truck».

Food Truck

Food Truck’en, ein sju meters lastebil for servering, vart kjøpt inn før jul.

– Det er ein lastebil med heftig kjøken baki. Den er straks klar, no manglar berre logoane, seier Knut-Arve Harvold Vestad.

Gatemat og catering

Med base på Skjevika, i lokala der det tidlegare vart produsert sushi, skal kokkane kombinere drift av trucken med catering.

– Frå bilen skal vi servere «gatemat», men heimelaga og av topp kvalitet. Helst av lokale råvarer, seier Harvold Vestad.

Og vektlegg at dei vil drive mest muleg miljøvennleg:

– Emballasje, bestikk og anna vi bruker til take away skal vere nedbrytbart, poengterer Harvold Vestad.

Bedrifta skal også levere til konfirmasjonar og andre selskap – og kan om ønskeleg stille med trucken der folk vil ha dei.

Kjøkenide

Dei to kokkane har jobba saman på restaurantkjøken både på Fjordstuene og på Glass i Molde, og fekk ideen til satsinga nettopp i jobbsamanheng.

– Det begynte med ein idé på jobb, så fann vi bilen på nettet, og brått var det seriøst, seier Harvold Vestad.

På Torget

Planen er å stå på Torget i Molde med bilen nokre dagar i veka, men også å oppsøke festivalar og andre folksomme stader.

Kokkane har god tru på at moldefolk vil ta godt i mot denne mattrenden, som har blitt svært populær i mange større byar.

– Vi har trua. Det skjer mykje spennande i Molde no, vi trur det er stemning for dette også her, seier Harvold Vestad.

Frå første veka i mai blir dermed byens første Food Truck å treffe på Torget.