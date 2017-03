Ras-vegen åpnet for trafikk

Statens vegvesen opplyser på Twitter at vegen nå er åpnet for trafikk, tidligere enn først planlagt..

Opprydding

Vegen har vært stengt siden lørdag kveld da jord, store steiner og trær sperret vegen etter ras.

Stengt i flere dager

Raset gikk ved Gråura, like nordøst for Gjøra, omtrent på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Det har vært uklart når ryddearbeidet kunne bli ferdig slik at vegen kunne åpnes igjen, men nå melder altså Statens vegvesen at det igjen kan kjøres RV70 på strekningen fra tirsdag kveld.

- Det har vært gjort et omfattende arbeid for å få ryddet og sikret fjellskjæringa. Det er mange som har jobbet dag og natt for at vi nå kan åpne vegen igjen, uttaler seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen.

Ei fjellblokk som stod igjen over rasstedet er fjernet. Fjellskjæringa er rensket for løst fjell og stein som lå på vegen er delt opp og kjørt bort. Arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med geolo, opplyser vegvesenet.

Til Rbnett sier Torgeir Bye at oppryddingsarbeidet har gått bedre enn de håpet på.

– Da vi skulle begynne oppryddinga så det ikke så lyst ut, men det har gått bra. Det har vært jobbet dag og natt med å få åpnet vegen, sier Bye.

– Er vegen helt trygg å kjøre nå?

– Den er så trygg som den kan være i dette landet. Vi vet jo at det hele tiden kan dukke opp noe. Men ved rasstedet skal det nå være helt trygt. Det er rensket ut alt som vi skulle og stedet er vurdert som trygt av geolog, sier Torgeir Bye til Rbnett.

Kan bli stengt kortere perioder

Det vil fortsatt være arbeid med sikring langs vegen. Derfor kan bli behov for kortere stenginger.

- Dette har vi mulighet til å planlegge, slik at vi kan avvikle trafikken på en forutsigbar måte uten alt for store ulemper for trafikantene, forteller Bye.