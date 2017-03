Ras-vegen åpnes for trafikk i kveld

Statens vegvesen opplyser på Twitter at vegen blir åpnet for trafikk kl 22 tirsdag kveld.

Opprydding

Vegen har vært stengt siden lørdag kveld da jord, store steiner og trær sperret vegen etter ras.

Stengt i flere dager

Raset gikk ved Gråura, like nordøst for Gjøra, omtrent på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Det har vært uklart når ryddearbeidet kunne bli ferdig slik at vegen kunne åpnes igjen, men nå melder altså Statens vegvesen at det igjen kan kjøres RV70 på strekningen fra tirsdag kveld.

Før oppryddingsarbeidet kunne starte, måtte det gjøres grundige risikovurderinger.

– Sikkerheten for de som skal rydde er det viktigste for oss nå. Det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig og planlegger godt slik at de kan jobbe trygt, uttalte seksjonsleder i Statens vegvesen Torgeir Bye etter at raset gikk.