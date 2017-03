Moldemann tatt med store mengder narko

En mann i begynnelsen av 40-åra måtte i forrige uke møte i Romsdal tingrett tiltalt for flere narkotikarelaterte forbrytelser.

Gjorde stort beslag

Det var i april 2015 at politiet stoppet mannen og ei venninne i Molde, begge kjent for politiet som en del av narkomiljøet i byen. Politiet mente de framsto som ruset, og besluttet å foreta ei ransaking av dem. På mannen fant de en pose med rester av hvitt pulver, og på kvinnens mobiltelefon fant de ei melding som indikerte salg av narkotika.

Samme natt ransaket politiet mannens bolig i Molde sentrum. Her fant de tre bokser med hvitt pulver – et pulver som seinere viste seg å være hele 760 gram med metamfetamin. De fant også noen flasker med et veksthormon som anses som dopingmiddel.

Sa han fikk besøk

Mannen innrømmet å ha kjøpt veksthormonet og ble dømt for overtredelse av legemiddelloven. Men den store mengden metamfetamin nektet han for å være hans.

Han fortalte at han tidligere samme kveld hadde fått besøk av to fremmede menn fra Øst-Europa som ville låne den digitale vekta hans. Han hadde latt dem få komme inn, og de hadde da veid opp et pulver de hadde med seg.

Han hadde blitt nervøs av besøket og begynte derfor å drikke. Deretter sovnet han, og da han våknet var de to mennene borte. Hans forklaring på stoffbeslaget var dermed at de må ha gjemt unna dette i boligen hans mens han sov.

Ble ikke trodd

Denne forklaringen trodde ikke retten på. Det ble blant annet vist til forklaringen fra hans venninne, som tidligere er dømt for å ha forsøkt å selge deler av stoffet han hadde oppbevart.

Urinprøven som ble tatt av mannen samme natt viste dessuten at han hadde brukt amfetamin og metamfetamin.

Mannen er også tre ganger tidligere domfelt for befatning med narkotika. Dette ble vurdert i skjerpende retning.

Fikk rabatt

Det har imidlertid gått nærmere to år fra stoffet ble beslaglagt til saka kom opp for domstolen. «Ut fra den samlede etterforskningen som er utført i saka, men er retten at en tidsbruk på nærmere to år er unødvendig lang», heter det i dommen fra Romsdal tingrett. Og: «Saka burde etter rettens vurdering ha vært ferdig etterforsket i løpet av første halvår 2016».

Mannen fikk derfor et fradrag i straffen som kompensasjon for lang saksbehandlingstid. Normalt skulle oppbevaring av vel 700 gram gitt i overkant to års fengsel. Denne gangen fikk tiltalte en fengselsstraff på ett år og ti måneder. Han fikk også fradrag for utholdt varetekt på 32 dager.

Mannen, som er uten arbeid og som mottar stønad fra Nav, ble ikke idømt saksomkostninger.