Gjemnes sa nei til KBK-støtte

Kristiansund Ballklubb ba i november i fjor ti kommuner på Nordmøre om økonomisk støtte. Dette for å hjelpe til med utviklingen av klubben og det ferske eliteserielaget deres. Til gjengjeld skulle kommunene få profilering på stadion, fire sesongkort hver, maskot-oppdrag og besøk av KBKs fotballskole.

Ja fra Averøy

Hver av kommunene ble bedt om et bidrag på 30.000 kroner årlig i fem år, totalt 150.000 kroner.

Averøy kommune sa tidligere i mars ja til å bidra – der bestemte de seg for å gi 90.000 kroner med bakgrunn i at de ønsker å bygge et positivt felles omdømme på Nordmøre. Også Halsa, Tingvoll og Smøla kommuner har sagt ja.

Nei fra Gjemnes og Sunndal

Men i Gjemnes ble det nei. Formannskapet behandlet saka i sitt forrige møte.

Avslaget i Gjemnes ble begrunnet med at de ikke har penger til egne lag og organisasjoner, så da mente de det var feil å gi penger til KBK.

Også i Sunndal kommune sa de enstemmig nei til slik pengestøtte, i tråd med rådmann Randi Dyrnes’ innstilling. Hun mente det ville være mer riktig å gi penger til deres egen klubb, Sunndal Fotball. Det skriver Aura Avis.

Eide kommune har ikke blitt bedt om å bidra – dette fordi de ikke er med i Orkidé (rådmanns- og ordførerkollegiet på Nordmøre). Det er Orkidé som administrerer «innsamlingen».

Kritiske i Surnadal

I Surnadal kommune sa de ja og her ble saka avgjort administrativt. Da formannskapet ble orientert om dette, reagerte blant andre Jon Nordvik (Ap):

– Er det virkelig rett at vi skal bruke av næringsfondet til å støtte KBK? Det synes ikke jeg. Om jeg hadde bestemt, ville det ikke bli sendt en eneste krone, sa Nordvik ifølge TK.no.