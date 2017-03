Vil utsette Møreaksen

Senterpartiet vil ha en større satsing på vedlikehold av fylkesvegene. Det kan være dårlig nytt for Møreaksen og de andre fjordkryssingsprosjektene i Norge.

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim fra Tingvoll, er en av dem som mener at de store prosjektene må vente. I et intervju med Sunnmørsposten (krever innlogging) på landsmøtet, sier Sørheim at hun vet at utspillet hennes betyr bråk – også blant sine egne.

– Jeg mener også at Møre aksen er et høgt ønsket prosjekt i fylket, men jeg ser det som viktigere å få penger til vedlikehold enn å forsere E39. Det går på helsa løs flere steder, sier Sørheim til Sunnmørsposten. Hun vil mer enn doble midlene til vedlikehold på vegene i fylket. Møreaksen får vente til kostnadene er presset ned.

Hun får motbør fra de to toppkandidatene til stortingslista til Senterpartiet. Jenny Klinge og Geir Inge Lien vil begge ha Møreaksen så raskt som mulig. Jenny Klinge tror pengene vil bli brukt andre steder i landet om ikke Møreaksen realiseres nå. Den sjansen vil Kristin Sørheim.

– Det hjelper lite med en fin ny firefelts veg mellom Ålesund og Molde om vi ikke gjør noe med flaskehalsene i det eksisterende vegnettet, mener Sørheim.

Også Liv Signe Navarsete, som var samferdselsminister da den rødgrønne regjeringen lovet 150 milliarder til ferjefri E39 i 2013, mener at fjordkryssingene må vente til man har fått ned kostnadene.