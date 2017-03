To siktet for omsetning av livsfarlig stoff

Kripos har siktet to menn i 20-årene for omsetning av et svært farlig narkotisk stoff på det mørke nettet. Stoffet er opp til 50 ganger sterkere enn heroin.

– Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

De to mennene er født i 1990 og 1994. Den ene ble pågrepet i Hordaland i februar og er varetektsfengslet.

Det mørke nettet

Kripos opplyser at omsetningen blant annet har foregått på det såkalte mørke nettet. Etterforskningen har avdekket at det er solgt et vidt spekter av stoffer fra flere ulike markedsplasser. Kripos mistenker at en av de siktede står bak en brukerprofil som har tilbudt stoffet fentanyl. Dette er et syntetisk medikament i opioid-gruppen som er sterkt smertestillende, og cirka 80 ganger sterkere enn morfin.

Kripos har etterforsket flere saker som handler om kjøp og salg på det mørke nettet de siste årene. Kommunikasjonen mellom kjøper og selger er kryptert, noe som gjør etterforskningen vanskeligere.

– Politiet har likevel verktøy og muligheter til å identifisere de involverte. Betalingen skjer hovedsakelig med kryptovalutaen bitcoin, og narkotikaen blir distribuert til kjøperne gjennom ordinær postgang, opplyser Kripos.

Etterforskningen av saken tar sikte på å kartlegge mengdene av stoffet som er omsatt, og omfanget av virksomheten.

Dødsfall i Norge

Analyser har vist at det dreier seg om designerdopet furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff som er 20 til 50 ganger sterkere enn heroin.

Furanylfentanyl har ført til overdosedødsfall i Norge, og Kripos advarer på det sterkeste mot å kjøpe og bruke det. Svært små mengder kan gi flere tusen doser, som hver utgjør en risiko for dem som bruker stoffet. Det omsettes både i pulverform og flytende, blant annet på nesesprayflasker.

– På bakgrunn av etterforskningen har vi grunn til å tro at furanylfentanyl er spredd i rusmiljøer i Norge. I og med at salget har foregått på nett, kan det også ha nådd personer som ikke er tilknyttet noe etablert rusmiljø, både i Norge og utenlands, sier politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos.

VG skrev i slutten av januar at en 33 år gammel kvinne som ble funnet død i en leilighet i Stavanger i oktober i fjor, trolig døde av furanylfentanyl. Sør-Vest politidistrikt opplyste da at kvinnen hadde kjøpt det hun trodde var det beroligende middelet xanax på gaten, men at obduksjonsrapporten viste at hun hadde furanylfentanyl i blodet.

Fram til da var det blant annet rapportert om 220 overdosedødsfall i USA og ni i Sverige på grunn av det heroinlignende stoffet.

Smertestillende

Legemiddelverkets medisinske fagdirektør Steinar Madsen sa til Dagbladet i fjor sommer at misbruket trolig er mindre i Norge enn i andre land, men mente allerede da at bruken øker også her.

Selv om fentanyl er farlig ved feil bruk, har det en viktig funksjon i helsevesenet.

– Det brukes jo under nøye kontroll hos legene, og fentanyl er et veldig godt smertestillende legemiddel for dem som har alvorlige kreftsykdommer og andre sykdommer med sterke smerter, nettopp fordi det er så sterkt og virker fort, sa Madsen.