Håper å åpne ett felt snart

SUNNDAL: Et steinras på rundt 150 kubikkmeter har sperret riksveg 79 ved foten av Gråura siden midnatt natt til søndag.

Mandag morgen var mannskaper fra Veidekke drift og vedlikehold på plass på stedet for å ta fatt på ryddearbeidet. Det opplyser vegvokter Jan Inge Gunnesmæl i Veidekke, som sjøl er ved raset.

– Vi skal akkurat starte arbeidet med å slå sund steiner i det nederste laget her, så vi er helt i starten, sa han til Rbnett rundt kl. 10 mandag.

– Har du noe anslag for når vegen kan være åpen igjen?

– Det er for tidlig å si, vi må se hvordan det går med pigginga (slå sund steiner, red.anm.)

Vegvokteren håper imidlertid de kan få til å åpne ett kjørefelt allerede tirsdag eller onsdag. Men han understreker at det er et håp.

Hengende kampestein

Ingeniørgeolog Ine Gressetvold i Statens vegvesen sa til Driva søndag at det henger igjen ei steinblokk på rundt åtte meter, samt andre løse steinmasser, 10–12 meter oppe i skjæringa

– Er den store steinen tatt ned nå?

– Nei, den er ikke det. Vi skal ta noe småtteri før vi går løs på den.

– Men er det ikke farlig for dere som jobber der at det henger en kampestein over dere?

– I natt ble det ordnet ei platting som gravemaskina står på mens den jobber, så det er trygt å jobbe, sier Gunnesmæl.

Skal være trygt

– Mange romsdalinger kjører Gråura til Oppdal, og er vel blitt engstelige av raset. Hvor farlig er det å kjøre Gråura?

– Det skal ikke være farlig. Jeg bor sjøl på Oppdal og kjører denne strekninga morgen og ettermiddag hver dag, så vi har daglig kontroll på strekninga. I utgangspunktet skal det ikke være farlig. Men fjell er en vanskelig faktor å jobbe med

– Så garantier får vi aldri?

– Nei. Vi prøver så godt vi kan, og ser fort om noe endrer seg langs vegen. Men en enkeltstein kan komme på sekund, det kan vi aldri garantere mot.

– Og nå er det ikke snakk om å sette på trafikk igjen før vi har full kontroll på steinmassene, sier vegvokteren.

Omkjøringa mellom Oppdal og Sunndal, Molde eller Kristiansund kan best gjøres via E136 på Dombås, Fv 700-Fv65 på Berkåk, eller E39 på Klett.