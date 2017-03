Bekymra for høy lånegjeld

I tillegg har det vært stram økonomistyring. Det gjør at fylkeskommunen kan legge fram et positivt økonomisk resultat for 2016.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener likevel det er grunn til bekymring over stadig stigende lånegjeld.

Årsregnskapet som fylkesrådmannen legger fram for fylkesutvalget neste uke, viser et mindreforbruk på 177, 2 mill. kroner. Ulike sektorer har netto brukt 184 mill. kroner mindre enn budsjettert. 50 mill. kroner er knyttet til utdanningssektoren, og 85 mill. kroner til samferdselsektoren. Mindreforbruket på samferdsel skyldes lavere drivstoffpriser enn forutsatt i budsjettet.

Totale netto driftsutgifter for Møre og Romsdal fylkeskommune i 2016 var 3 816 mill. kroner.

Det største tjenesteområdet er videregående skoler med driftskostnader på 1 750 mill. kroner i 2016. Samferdsel er den nest største sektoren, og hadde i 2016 driftskostnader på 1 492 mill. kroner. Disse sektorene står til sammen for 85% av drifta til fylkeskommunen, opplyser fylkeskommunen på sine hjemmesider.

Stor lånegjeld

Lånegjelda økte med 414 mill. kroner siste året etter store investeringer. Samla lånegjeld er nå ca 4,4 mrd. kroner. Med bakgrunn i politiske vedtak om store investeringar de neste åra, vil lånegjelda fortsette å øke.

Derfor mener Ottar Brage Guttelvik at situasjonen er økonomisk krevende:

– Møre og Romsdal fylkeskommune har hatt et høyt investeringsnivå over flere år, som har ført til høy lånegjeld, økende lånekostnader og press på drifta år for år. Det gjør at det må prioriteres grundig i aktiviteter og tjenestetilbud de kommende åra. Ferjefritt samband på Nordøyene og store vedlikeholdsetterslep innen samferdsel og skolebygg blri en stor utfordring framover. God økonomistyring må derfor ha høy prioritet, sier Guttelvik.