194 meldte seg ut av Kirken i Molde

Menighetsstatistikken for Molde og Bolsøy viser nedgang på det aller meste. Riktignok viser deltakelsen på gudstjenester en liten økning fra 2015 til 2016, men ellers er det mange «røde tall» i statistikken:

* 194 meldte seg ut av Kirken, mens bare 19 meldte seg inn. Dermed sank andelen av innbyggere som er medlem i Den norske kirke fra 80 til 78 prosent. 20.783 av Moldes 26.822 innbyggere er medlem av Den norske kirke.

* Tallet på døpte gikk ned fra 182 til 160

* Tallet på konfirmanter gikk ned fra 227 til 218

* Tallet på bryllup er redusert fra 56 til 46

* Tallet på gravferder gikk ned fra 291 til 280

– Naturlige svingninger

– Mest bekymringsfull er nedgangen på antall døpte. Øvrige endringer forklares ved naturlige svingninger i forhold til kullstørrelser. Antall begravelser har gått noe ned igjen etter en oppgang i 2015, skriver Molde kirkelige fellesråd i sin årsrapport.

Fellesrådet forklarer nedgangen i medlemmer med at det kan ha vært en reaksjon på kirkemøtets saker om vigsel av likekjønnede og at det ble innført en elektronisk selvbetjeningsløsning som gjorde det lettere å melde seg ut eller inn.

Overskudd

Kirkerådet kan glede seg over et regnskapsmessig overskudd på over 109.000 kroner – noe som forklares med mindre bruk av vikarer.

Menighetsbladet «På kirkebakken» går med underskudd på over 33.000 kroner. Det får fellesrådet til å varsle en evaluering av måten de kommuniserer med medlemmene på.