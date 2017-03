Tok med verdenskjent arkitekt på tur i Fræna

Det var for knappe to uker siden at den kjente arkitekten George Clarke var på innspillingsturnè i Norge. Han er kanskje mest kjent for å ha ledet TV-programmet "George Clarkes's Amazing Spaces", som er sendt på engelske Channel 4, samt en rekke internasjonale kanaler, også i Norge.

På sin Instagramprofil har han delt en rekke bilder fra rundreisen sin i Norge, hvor han startet langt i nord og reiste sørover. Etter det Rbnett erfarer er det innspilling av en julespesial som har opptatt Clarke og TV-crewet i Norge.

Fridag i Fræna

Men forrige tirsdag hadde Clarke en fridag fra innspilling, mens han var i Molde. Didrick Ose i DID adventure ble kontaktet og forespurt å ta med Clarke på tur.

– Det var jeg selvfølgelig positiv til. Jeg måtte jo google ham sjøl, og ser jo at han er arkitekturens svar på Jamie Oliver. Og slike personligheter må vi ta godt vare på når de besøker oss, slik at de kommer tilbake eller sprer gode ord, sier Ose, som driver profesjonelt med turguiding.

I utgangspunktet ble han spurt om å ta med Clark en tur på Varden eller noe, men det ville blitt litt kjedelig ifølge Ose. Derfor satte de kursen mot Fræna.

– Vi kjørte utover, og jeg tenkte jeg kunne vise han noen "secret spots", og startet med Roparhaugen, eller Yelling Hill som jeg kaller det til utelandske gjester. Der fikk han en ekslusiv titt på noen fantastiske tømmerbygg med utrolig detaljrikdom som veldig få har sett på innsiden, forklarer Ose.

Videre gikk turen til skytebana ved Skotten, hvor gutta gikk avgårde til fots.

– Det var jo en litt rufsete dag, men vi gikk opp forbi Skottenvatnet og opp på ryggen. Ved Olavsbu spiste vi matpakka og tok en kopp kaffe, før vi tok toppen på Sjurvarden og gikk ned igjen. Vi hadde en god tone og han likte veldig godt det han fikk se, forteller Ose.

George Clarke sine kommentarer på Instagram bekrefter at han trivdes på tur.

– Men kamerateamet var ikke med?

– Nei, det var fridag fra innspilling. George er glad i å gå på tur, og vi kan ikke bare sende slike folk på Varden. Vi må pleie dem ordentlig, slik at vi blir husket og kan sette Molde på kartet.

– Blir det innspilling av TV her i området?

– Det kan jeg ikke svare på. Han likte i alle fall veldig godt det han fikk se, så jeg tror ikke vi skal utelukke at han kommer tilbake for å spille inn noe herfra, svarer Ose.

Siste stopp på turen var Oses egen plass på Årø, hvor han fikk vist fram selskaps- og aktivitetsstedet han har etablert på låven. Clarke har også lagt ut bilder av Plassen og fra hotellet han bodde på, hvor han virket imponert over begge deler.