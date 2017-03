Hjelpegruppe fortvilt etter gjentatte innbrudd

– Dette er tredje gangen i år at noen har tatt seg inn på lageret. Her forsøker vi så godt vi kan å gjøre noe hyggelig for de som har det vanskelig. Da er det ikke kjekt at noe slikt skjer, sier Nadja H. Helle til Rbnett.

Kjoler forsvunnet

Det er Helle som står bak Hjelpegruppen Romsdal, som i dag teller over 2200 medlemmer på Facebook. Gruppen er ment som et lavterskeltilbud for de som trenger hjelp, og for de som vil strekke ut en hånd.

Hjelpegruppen har utstyrt seg med to containere på Kvam.

– Her oppbevarer vi klær, kjøkkenutstyr, leker, sykler og alt annet vi får donert, sier Helle, som fortviler over at noen kan få seg til å stjele fra trengende:

– Den første og andre gangen var låsene klippet opp, men ingenting var stjålet. Denne gangen var både brude- og selskapskjoler forsvunnet. Det er en annen dame, Julia, som har hovedansvaret for containerne, men hun har vært borte en stund grunnet sykdom. Jeg har derfor ikke fått full oversikt over hva som mangler ennå.

Skal ha klippet over hengelåsen

Containerne er låst med hengelåser. Den kraftigste som de selger på Biltema, ifølge Helle.

– Det er kun Julia og jeg som har nøkler til disse. Det skal egentlig ikke gå an å klippe de opp, men det har vedkommende altså lykkes med, sier hun.

Den ene containeren ble også tagget på denne gangen.

– Vi har fått låne de to containerne fra Rekdal Transport, så dette er ikke noe kjekt for dem heller, sier Helle. Hun har en mistanke om hvem den skyldige kan være, men ber om tips dersom noen har sett noe.

– Nå skal vi bytte til en enda kraftigere lås, og krysse fingrene for at dette var tredje og siste gang, sier hun.

Politiet oppretter sak

Operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Nordmøre og Romsdal politidistrikt sier til Rbnett at de fikk melding om tyveriet klokken 15.40.

– Vi var der ute med en patrulje i sted, og gjorde undersøkelser på stedet. Det blir opprettet sak, sier han.