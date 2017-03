125 snømenn markerte MOIs 125-årsjubileum

MOIs 125-årsjubileum markeres på ulikt vis i 2017. Søndag sto Skihytta i sentrum for den spreke idretts- og friluftsorganisasjonen.

MOI-leder Thomas Sandhaug hadde en idé om å bygge 125 snø snømenn på turveien fra Damefallet og opp til turhytta som har betydd så mye for mange i hundre av idrettslagets 125 år. Og slik ble det. De mange snømennene med godt synlige MOI-startnummer gjorde jobben som velkomstkomité.

De fungerte også som motivasjon for de aller yngste turgåerne. Men også som markeringspunkt for Moldemarkas firbente turgåere. Oppe på Skihytta vanket det gratis kake, underholdning, allsang, historisk gjennomgang og trivelig søndagsprat.

MOI for alle

– Vi kan slå oss på brystet, feire 125 år og vite at vi har det fole artig i arbeidet med å løfte folkehelsa for store og små. MOI står på for mange. Det er et stort spenn fra «Molde 7 topper» til mange lavterskelaktivitetene for de alle yngste. MOI gir mange en sunn og sportslig start på livet, fortalte MOI-lederen.

Thomas Sandhaug fikk hjelp av Konrad Moe, Skihyttas viktige og ivrige pådriver, til en kjapp gjennomgang av idrettslagets og hyttas historie. Blant annet fikk de sytti-åtti frammøtte høre at det kostet idrettsforeningen 2600 kroner å bygge hytta for hundre år siden.

Framtid og fortid

Emil Aslaksen Rød og Nils Hessen Husby er begge MOIere. Det er nesten eneste likhet, sjøl om begge har vært mange ganger på Skihytta.

Emil og Nils var på plass for å feire MOI. 10 år gamle Emil var en av dem som hadde hjulpet til med byggingen av de mange snømennene. Han tok turen opp med ski og klær anno 2017.

– Min første tur hit opp var i forbindelse med et skoleskirenn i 1940. I dag har jeg gått på beina opp fra Godtfred Lies plass. Medlem i MOI har jeg bare vært siden 1994, sier den spreke 89-åringen.

Bjørn Haukebø var MOI-leder forrige gang et stort jubileum ble markert.

Solid arrangør

– Den gang i 1992 var det enda større med NM på ski og kongen på besøk og stor jubileumsbok. Fra min tid som leder husker jeg også at vi arrangerte sykkel-NM, junior-NM i alpint og NM i orientering langdistanse. MOI har en solid historie som arrangør av store mesterskap, sier Haukebø som ledet MOI i årene 1986-1989 og 1990-1993.

På en solfylt vinterdag i mars kryr det av folk i Moldemarka og rundt Skihytta. Åtte grader, regn og vind bidro ikke til å legge en demper på stemningen. Hadde været vært bedre, oppslutningen enda større, ville det neppe vært behov for å frakte ned eneste smule marsipankake.