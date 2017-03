Vil selge Ridderkroa

Ridderkroa består av kafe, selskapslokaler og fire hytter. Den ble bygd i 1980 av Alf Gunnar Stensønes. I 1990 gikk den konkurs, året etter tok Idar Seth over. Han er utdannet kokk, og driver nå kroa sammen med kona Gloria.

– Driften går bra, februar var veldig bra. Vi bygde om i 2009 og har satt opp fire nye hytter. Nå har jeg drevet i 26 år, da er det greit at andre tar over, sier Idar Seth til Rbnett.

Ridderkroa opplevde en glansperiode under bygging av Tresfjordbrua. Den nye brua har samtidig ikke hatt noe negativt å si for omsetningen i Tresfjord etter at gjennomgangstrafikken ble ledet vekk fra Tresfjord, forteller Idar Seth. Han har sine trofaste kunder.

Ridderkroa har tidligere satset mye med dansetilstellinger og populære konserter. Nå er det mer konsentrert om romutleie, servering og catering.

Men helt slutt på musikkarrangement er det ikke. Den 4. april stiller Bjørn Vikhagen Invaders opp på kroa, forteller Idar Seth.