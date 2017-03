Narkobeslag på Sunndalsøra

Sent fredag kveld var en politipatrulje på Sunndalsøra i Sunndal.

Klokken 23.55 ble de oppmerksomme på en bil, og ved en nærmere sjekk oppdaget de at den hadde stjålne kjennemerker.

– Politiet endte opp på en adresse like ved, hvor de pågrep to menn. Her beslagla de også mindre mengder narkotika, sier operasjonsleder Kjell Biesmans til Rbnett.

Skiltet og bilnøkkelen ble beslaglagt. Sak opprettes.