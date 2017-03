Fly til Molde måtte lande i Cardiff

Rett etter kl 14 lokal tid tok SAS-flyet av fra flyplassen på Gran Canaria med Molde som destinasjon.

Ombord på flyet ble en kvinnelig passasjer sjuk og måtte få helsehjelp. Passasjeren var så sjuk at flyet ble nødt til å lande i Cardiff, rett etter kl 19 lørdag kveld. Passasjeren ble hentet av ambulanse på flyplassen.

- Flyet var helt fullsatt, med mange barn og familier, forteller passasjer Kjell Herskedal fra Molde.

Fikk ikke fly videre

Han og resten av passasjerene som skulle lande i Molde lørdagskvelden må overnatte i Cardiff. Regelverket sier at crewet som har jobbet hele dagen ikke har lov til å fly lengre.

- Crewet har et gitt antall timer de har lov å fly, som følger spesifikke skjemaer. Her ser man at når man blir nødt til å lande så rekker ikke flyet å forberede seg og ta av på nyt og fly til Molde innefor de timene crewet kan jobbe, forklarer Mathias Bergendahl, nordisk informasjonssjef for TUI, et reiseselskap som flere av passasjerene benyttet seg av.

Må overnatte

Dermed måtte alle passasjerene ut av flyet og inn på hotell i Cardiff over natta.

- Det er naturligvis trasig for alle som hadde gledet seg til å komme hjem igjen, særlig de med små barn. For andre gjør det sikkert ikke noe med en natt lengre på ferie. Vi kommer oss hjem imorgen og håper det går bra med den sjuke passasjeren, sier Herskedal på telefon fra Wales.

- Gjestene har fått hotell og middag, så skal de få en ny flyavgang søndag morgen, informerer Sophie Damsund, kommunikasjonsrådgiver i reiseselskapet Ving til Rbnett lørdag kveld.