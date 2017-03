Tar barneavdelingen opp i Stortinget

Barneavdelingen ved Kristiansund sykehus skal stenge i påska, og nå tar Tove Lise Torve (Ap) stengingen opp i spørretimen i Stortinget. Torve er for tida inne på Stortinget som vararepresentant og benytter anledningen til å stille skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie.

– Foreldre med alvorlig syke barn har allerede begynt å bekymre seg, sier Torve.

Her er spørsmålet som Høie må svare skriftlig på:

«I oktober 2014 ble barneavdelingen ved Kristiansund sykehus helgestengt, blant annet for å spare fire millioner kroner i året. Etter sterk kritikk både fra foreldre, lokalsamfunn og helsetilsyn har helseforetaket nå delvis åpnet barneavdelingen i helgene, riktignok med et redusert tilbud. Vedtak om stengt barneavdeling i høytider og under ferieavvikling står fortsatt ved lag. Foreldre og lokalsamfunn krever at barneavdelingen skal være åpen og forsvarlig bemannet 24 timer i døgnet året rundt. Påsken står snart for døren og barneavdelingen blir stengt. Foreldre med alvorlig syke barn gruer seg, føler utrygghet og mange spørsmål melder seg. Vil deres barn få behov for innleggelse i påsken? Hvordan blir været med tanke på evt. helikoptertransport? Vil barnet mitt bli påført ekstra belastninger grunnet stengt avdeling og lengre reisetid til Ålesund eller Trondheim? Dette handler om trygghet for liv og helse for syke barn på Nordmøre og i Romsdal. Mange mener det er uverdig at helseforetaket vil spare penger på barnas trygghet.

– Kan statsråden gjøre rede for hvor mye Helse Møre og Romsdal sparer på å stenge barneavdelingen ved Kristiansund sykehus i påsken? Og er statsråden komfortabel med å påføre foreldre og barn de ekstra bekymringene stengt barneavdeling gir?»

Statsråden har seks virkedager på seg for å svare på skriftlige spørsmål i