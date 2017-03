Joda, ny høgskolerektor kan være kvinne

Det var torsdag at Rbnett skrev om regelverket som så ut til å stenge ute kvinner som kandidater til rektorjobben når Hallgeir Gammelsæter gir seg til sommeren.

Men fredag ettermiddag kan Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Bjørn Haugstad opplyse at man har tatt en ny vurdering av saken.

- Vi har brukt dagen på å finne ut av om vi har hjemmel for å åpne for rekrutteringen skjer fra begge kjønn. Og med den situasjonen skolen er oppe i så mener vi at vi har mulighet til å si at de kan velge kan velge ny rektor fra en bredest mulig base, sier Haugstad.

Sunn fornuft

– Direktøren ved Høgskolen har gitt til kjenne at det ville vært mest fornuftig at både kvinner og menn kan bli ny rektor. Det er vi enig i, men er nødt å følge lover og regler uansett hva sunn fornuft tilsier, forklarer Haugstad.

Derfor har fagfolk fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og Likestillingsdepartementet fredag vært samlet for en ny og grundigere vurdering av regelverket.

– Ulike hensyn har vært veid opp mot hverandre, og vi har lett etter et grunnlag for å stå trygt på tolkningen som åpner for at begge kjønn kan få denne stillingen. Etter de juridiske avveiingene mener vi at det er juridisk holdbart å gi beskjed om at høgskolen kan velge den beste kandidaten, uavhengig av kjønn, sier Haugstad.

Gjennomgang av reglene

Han ser at departementet må ta en gjennomgang av regelverket.

- Vi må ta en liten vurdering sjøl om situasjonen har avslørt en svakhet i regelverket. Det må vi se på i etterkant og det vil uansett ikke påvirke konklusjonen vi har kommet til, sier Haugstad.