Earth Hour for tiende gang

Lørdag kl. 20.30 slukkes lyset i by og land verden over, når millioner av mennesker deltar i feiringen av WWFs Earth Hour for å vise at de står sammen mot klimaendringene.

Eiffeltårnet, Taipei 101, Empire State Building, Big Ben, Akropolis og tusenvis av andre landemerker og ikonbygg slukker lysene sine for klimaet på lørdag.

Året 2017 markerer tiårsdagen til Earth Hour, som startet som en symbolsk markering i Sydney i 2007. I dag har Earth Hour vokst til å bli verdens største klimakampanje.

Fornybar revolusjon

– På tiårsdagen for Earth Hour er det viktigere enn noensinne at verden står sammen for klimaet. Klimaendringene har allerede enorme konsekvenser. Vi opplever dramatiske eksempler som døde korallrev og smeltende havis. Folk over hele verden ser nå hvilket alvor vi står overfor. Men de ser også at løsningene finnes. Akkurat nå skjer en fornybar revolusjon som skal hjelpe oss å redde klimaet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.

Ber nordmenn slukke lyset

Her i Norge skal årets Earth Hour markeres på ulike måter rundt om i landet. Mange kommuner skal slukke lyset, og det blir konserter og andre arrangementer.

– Men kjernen i Earth Hour er og blir at du og jeg slukker lyset en time fra klokka 20.30 – hvor enn vi nå måtte befinne oss. Vi vet at nordmenn flest er klimaengasjerte, og dette er en god anledning til å vise det, sier Nina Jensen.