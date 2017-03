Stor øvelse i Molde torsdag

Om du ser politibiler, brannbilder og ambulanser med fulle sirener i Molde i dag, behøver det ikke bety at det har skjedd ulykker. Det er en stor øvelse med alle nødetatene og Sivilforsvaret involvert. Målet med øvelsen er at de ulike aktørene skal bli bedre til å håndtere større hendelser med mange involverte aktører, gjennom øvelse og økt kjennskap til hverandres etat.

På Glamox er de allerede i full gang med øvelsen der scenarioet er en brann som fører til eksplosjon og bygningskollaps. Alle ansatte skal evakueres. Her blir det også markører som er hemntet inn fra Molde folkehøgskole. Øvelsen vil vare til ca klokka 11.30.

det blir også øvelse på Asko i Årødalen. Her går øvelsen ut på at det har skjedd en lekkasje av giftig stoff. Hele bedriften blir evakuert, og det vil være både skadde og savnede. Alarmen i Årødalen går klokka 13.

Dagens synlige øvelser er en del av ei hel uke med kursing som har pågått på Molde brannstasjon.

– Det har vært stor interesse for kurset blant beredskapsaktørene i vårt distrikt. Vi tror at samhandling er nøkkelen til suksess når det gjelder håndtering av større hendelser og er glad for å kunne være med på å legge til rette for denne typen øvelser, sier distriktssjef i Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt Jan Birger Kavli.