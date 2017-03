Sjukefraværet går ned

– Møre og Romsdal har hatt fall i sjukefraværet i to kvartal på rad, sammenlignet med kvartalene året før, melder NAV i en pressemelding.

Der er sjukefraværet i fjerde kvartal 2016 oppsummert, og Møre og Romsdal har gått ned 3,1 % sammenlignet med samme tid i 2015. Det er bare Finnmark som har sunket mer med sine 5,1%. Snittet for landet er en økning på 0,4%.

Møre og Romsdal har de siste to årene ligget over landsgjennomsnittet i sjukefravær, men er ved utgangen av 2016 bare 0,1% prosent over landet totalt sett med sine 5,5%.

Flere graderte

- I NAV Møre og Romsdal har vi det siste halvannet året jobbet systematisk med å få en større andel av de sykemeldte på gradert sykemelding. For de som passerte 12 uker som sykemeldt var det i februar 2015 40 prosent som hadde gradert sykemelding, mens det i 2015 var 44 prosent. Målingen for februar i år viser en andel på 48 prosent med gradering, og basert på det har vi tro på en ytterligere nedgang i sykefraværet når tallene for 1.kvartal 2017 legges fram, sier fylkesdirektør Stein Veland i pressemeldingen.

Midsund lavt - Vestnes høgt

Sykefraværet i 4. kvartal 2016 i Romsdals Budstikkes dekningskommuner

Molde: 5,5%

Vestnes: 7,0%

Rauma: 5,4%

Nesset: 6,9%

Gjemnes: 5,7 %

Eide: 5,5%

Fræna: 5,3%

Aukra: 6,2%

Midsund: 4,0%

Sandøy: 5,5%

Landsgjennomsnittet var 5,4%.