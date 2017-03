Nesset halverte tap

NESSET: Banksjef Jan-Børge Silseth kan vise til en reduksjon i bokførte tap fra 7,37 millioner kr i 2015 til 3,95 millioner kr i fjor.

– Dette er stort sett nedskrivninger som er avsatt på kunder, og som ennå ikke er konstaterte tap, sier Jan-Børge Silseth.

Solid bankdrift

Resultatet før skatt ble i fjor på 14,96 millioner kr, en nedgang på 0,9 million kr fra 2015. Det utgjør 1,02 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, som er det mest brukte målet på en banks lønnsomhet. Styret karakteriserer resultatet som meget tilfredsstillende, med solid underliggende bankdrift.

– Resultatnedgangen skyldes i hovedsak at vi hadde en positiv engangseffekt med avvikling av ytelsesbasert pensjon i 2015, som gjorde at vi hadde lavere pensjonskostnader sett i forhold til hva som er vanlig, sier Jan-Børge Silseth.

Egenkapitalavkastninga etter skatt var 8,38 prosent. Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet ble på 8,34 kroner per egenkapitalbevis.

Sterk vekst

Forretningskapitalen, som speiler bankens aktivitet, vokste med hele 11,7 prosent fra 1.787 millioner kr ved utgangen av 2015 til 1.996 millioner kr ved siste årsskifte. Forretningskapitalen er summen av bankens forvaltningskapital og avlastet lån.

Totale utlån inkludert avlastet lån utgjør utgjorde ved utgangen av fjoråret 1.797 millioner kr, en økning på 138 millioner kr fra samme tid i 2015. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 8,3 prosent.

Personmarkedet

– Den største økninga er kommet på personmarkedet, sier Jan-Børge Silseth.

Innskudd fra kunder utgjorde ved utgangen av fjoråret 1.078 millioner kr, mot 986 millioner kr på samme tid i 2015. Økninga de siste 12 månedene var 8,76 prosent. Bankens innskuddsdekning er på i underkant av 80 prosent.

Bankens soliditet er godt over myndighetskravene, med en kjernekapitaldekning på 20,58 prosent, mot myndighetenes krav på 13,00 prosent. •

– Banken ønsker å bidra til at lokalsamfunnet skal være et godt sted å drive næringsvirksomhet, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. For bruk i 2017 er det overført i overkant av 1,1 millioner kr til gaver til allmennyttige formål, sier Jan-Børge Silseth.