Skal asfaltere 26 mil i fylket

Statens vegvesen har lagt ut andre runde med asfaltnyheter i Møre og Romsdal.

– I Møre og Romsdal har fylkeskommunen bevilget 78 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas.

– Vi skal asfaltere 110 km fylkesveg. I tillegg skal vi asfaltere 150 km riksveg. I Møre og Romsdal har vi til sammen ca. 54 mil riksveg og ca. 300 mil fylkesveg.

For å få best effekt ut av pengene, velger Vegvesenet å asfaltere lengre strekninger.

Her kjem det asfalt til våren Sjekk om ditt eige nabolag er blant dei heldige.

– I Møre og Romsdal skal vi f.eks. asfaltere 9 km på fv. 65 i Rindal, 8 km på E39 Dragsundet – Sjøholt og 30 km på E136 i Rauma. Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier Lunaas.

Her er vegene som får ny asfalt

(artikkelen fortsetter under tabellen)

Kat Nr Lengde Sted fra-til Kommune E 39 500 ØRSTA Ørsta E 39 1 191 SKORGEURA - LIANESET Ørsta E 39 620 LIANESET Ørsta E 39 465 INNERGARDEN - BATNFJORDSØRA Gjemnes E 39 3 357 MORKABRUA - SKORGEURA Ørsta E 39 1 400 FLÅSKJÆR - BJØRNDAL Ørsta E 39 969 SØRE VARTDAL Ørsta E 39 9 092 SØRE VARTDAL - BARSTADVIK Ørsta E 39 356 FESTØYA FERJEKAI Ørsta E 39 1 937 VALLE - HÅHJEM Skodje E 39 7 993 DRAGSUNDET - SJØHOLT Skodje og Ørskog E 39 6 379 FREMSTEDAL - KJELBOTN Vestnes E 39 450 BRASTAD Vestnes E 39 976 MOLDEGÅRD RUNDKJ - FUGLSET Molde E 39 2 150 HJELSET - OPPDØL X Fv62 Molde E 39 2 513 ROALDSET - FURSETFJELLET Molde E 39 3 080 BJERKESET - BATNFJORDSØRA Gjemnes E 39 3 960 BERGSØYA - FLYTEBRUA Gjemnes E 39 4 140 BEITERÅSEN - KANESTRØM FK Tingvoll E 136 3 275 OPPLAND/BJØRNEKLEIVA - RØDSTØL Rauma E 136 12 545 VERMA - FLATMARK Rauma E 136 6 029 VENGE - SOGGE Rauma E 136 2 250 X Fv64 RAUMA BRU - VEBLUNGSNES Rauma E 136 3 510 VÅGE - ØDEGÅRD Rauma E 136 2 777 MOA - ÅSE RUNDKJØRING Ålesund R 70 2 560 BOLGVATNET - VÅGAMYRAN Kristiansund R 70 1 945 ÅLVUNDFOSS X Fv670 - FUGLEVÅGEN Sunndal R 70 5 459 BRONNESET - ØYDEGARD X Ev 39 Tingvoll R 70 4 257 BOLGA - RENSVIK XFv265 Kristiansund R 70 5 234 LØKKEMYRA RUNDKJ - KONGENS PLASS Kristiansund R 70 227 X FV421 ASTRUPSGT. - KRISTIANSUND FK Kristiansund R 651 3 140 SOGN OG FJORDANE GRENSE - BJØRKEDALEN Volda R 651 3 427 STRAUMSHAMN X651 - MEK Volda R 658 3 250 YTTERLAND - GJØSUND Giske R 658 380 AKSLATUNNELEN - FLATHOLMEN Ålesund F 10 1 071 VÅGEN - SÆTRE Sande F 10 1 670 GJERDSVIKA Sande F 37 2 724 HAREID - BRANDAL (flatelapping) Hareid F 47 864 EGSET Volda F 57 1 803 MELSBYGDA Ørsta F 60 3 038 FLISNESKRYSSET - EMBLEM Ålesund F 60 2 550 SVEABAKKBRUA - TRYGGESTAD Stranda F 61 2 879 EIKREM - SULESUND Sula F 61 1 040 KVALNESTUNNELEN - RUNDKJØRING GARNES Ulstein F 61 2 165 KVENNAVÅGEN - LEIKONG Herøy F 61 1 560 ALMESTAD - GURSKEBOTN Sande F 62 806 OPPDØL XE39 - SKJEVIKÅSEN Molde F 62 3 053 TOVEN - EIDSØRA Nesset F 62 803 SUNNDALSØRA, X fv312 - X Rv70 Sunndal F 63 3 024 ØRNESVINGEN - KORSMYRA Stranda F 63 3 412 KRIKEBRUA - LANGDAL Norddal F 64 3 253 HOLMEMSTRANDA - ÅFARNES FK Rauma F 64 2 290 SØLSNES FK. - NESJESTRANDA VGS. Molde F 64 564 MOAKRYSSET Fræna F 64 1 306 EIDE SENTRUM Eide F 64 2 950 SILNES - VISNES Eide F 64 3 204 BAE - SØRVIK Averøy F 64 118 ÅNDALSNES RUNDKJ. - ROMSDALSVEGEN Rauma F 65 9 087 HOLTEBRUA - BOLME Rindal F 71 1 560 IKORNNES - JARNES Sykkylven F 73 3 307 AURE - ANDESTADVATNET Sykkylven F 81 2 500 FURSETELVA - ENGESET Stranda F 83 1 940 SKARBØEN - OPSHAUG Stranda F 101 4 741 LIANESET - OVERØYE Stordal F 111 579 FREMMERHOLEN Ålesund F 111 740 SPJELKAVIK RUNDKJ - NEDREGÅRDEN XF396 Ålesund F 131 2 910 VALDERHAUG - NORDSTRAND Giske F 146 1 560 HOLMESET - ENGESET Haram F 163 1 790 SYLTENAUSTA - SYLTE Vestnes F 215 2 877 HOLLINGEN X FV662 - ÅNDAL Aukra F 258 900 FUTSETRA - SVEGGEN Averøy F 279 2 512 KREKVIK - SØVIK Eide og Gjemnes F 302 1 116 VÅGBØ Tingvoll F 325 12 955 GULLA - DØNNEM Surnadal F 327 848 SYLTØRAN - ØRABRUA XFV326 Surnadal F 359 1 190 KJELKLIA X Fv680 - AURE Aure F 383 1 500 FROSTADHEIA Smøla F 390 1 300 TONNINGSGATE - KLEIVANE Ålesund F 395 962 BORGUNDVEGEN - RØYSEBAKKEN Ålesund F 396 674 NEDREGÅRDEN S X E39 - BORGUNDFJORDVEGEN ØST Ålesund F 398 2 906 LERSTADVEGEN Ålesund F 399 1 462 GÅSEID - FOGDEGÅRDEN Ålesund F 620 3 396 SOGN OG FJ. GRENSE - ÅHEIM X FV 61 Vanylven F 650 3 980 LIABYGDA - STAVSENG Stranda F 650 3 011 VADBRUA - ØVREBUST Stordal F 650 971 STORDAL SENTRUM Stordal F 651 9 800 FYRDE - HØYDALSNES (flatelapping) Volda F 655 2 090 BREKKE - X ANDERS HOVDEN GATA Ørsta F 661 1 450 SOLNØR X E39 - LIAKRYSSET Skodje F 662 962 RUNDKJØRING MOLDEGÅRD - FRITJOF NANSENSGT. Molde F 664 2 928 LØSET - TORNES Fræna F 669 1 385 KALLARSUNDET - ØYGARDEN X fv669hp5 Smøla F 669 16 511 FUGLVÅGEN - DYRNES Smøla F 669 768 HOPEN - HOPSBRUENE Smøla F 669 1 925 SÆTRAN - STENSØYSUNDET Smøla F 669 4 135 STENSØYSUNDET - NORDVIKA Smøla F 669 1 930 HELLESFJORD - NERDVIKA Smøla F 669 10 004 HOPEN - VEIHOLMEN Smøla F 680 7 490 LEIRA - GULLSTEIN Aure

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger.

– Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og utviklingen. Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier leder for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas.

– Vi må prioritere

Asfaltleggingen starter i mai, og avsluttes i september.

– Sjøl om vi asfalterer ca. 260 km riks- og fylkesveger i år, vil ikke alle veger som har f.eks. dype spor, få nytt dekke. Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Steinrik og slitesterk asfalt

Det skal legges steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk. Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år.