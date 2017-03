Klar for NM for lærlinger

19-åringen begynte som lærling i Rauma Energi AS høsten 2015. Han kvalifiserte seg via nettet, men under oppsyn. 150 lærlinger deltok, og 20 av dem er nå klar for den store NM-festen som finner sted på Drammen travbane onsdag 14. og torsdag 15. juni, skriver Rauma Energi ei en pressemelding.

Energiselskapet kjenner ikke til andre fra Møre og Romsdal er kvalifisert for mesterskapet.

– Jeg gleder meg. Nervøs? Nei, ikke ennå. Men jeg blir nok det når mesterskapet starter opp, sier Bjørn Tore Slettaløkken Sæther.

Arbeidsleder Alf Inge Remen på driftsavdelinga til Rauma Energi AS er stolt over at Sæther har kvalifisert seg.

– Det betyr trolig at vi har gjort noe riktig med hensyn til opplæring i det daglige av våre lærlinger. Jeg vil også rose Opplæringskontoret for Elektrofag i Møre og Romsdal for god oppfølging i lærlingetida, sier Remen.

NM arrangeres annethvert år. For to år siden representerte Jim André Fagerberg Og Andreas Pile Rauma Energi AS i finalen.