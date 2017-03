Hør KBK-speakeren synge «Her kommer Molde»

Kristiansund BK gjør seg klar for sin aller første eliteseriekamp 1. april. Motstander er Molde, og mye skal på plass før seriestarten.

1FM-luring Rune Hoel ringte opp Kristiansunds dyktige speaker Stig Rovik og lot som han var fra fotballforbundet. Det er nemlig viktig at speakere opptrer så nøytralt som mulig i eliteseriekampene. Han lokker speakeren til å øve seg på Molde-scoring og til å bevise at han kan «Her kommer Molde» før Rovik skjønner at han er blitt lurt.

Sjekk den elleville reaksjonen her: