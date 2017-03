Evakuerte kan vende tilbake etter brann i Ålesund

Ansatte kan vende tilbake etter brannen i et garasjeanlegg i et kontorbygg i Breivika i Ålesund. Det er ikke lenger fare for giftig røyk fra brannen.

– Brannvesenet har kontroll og driver etterslukking. All røyken er borte nå, sier Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB. Politiet har reist fra stedet.

Nødetatene fikk melding om brannen i 11.30-tiden onsdag formiddag. Det var kraftig røykutvikling og flere bygg ble raskt evakuert. Det ble en stund fryktet at røyken kunne være giftig ettersom flere butikker, blant annet en kjøkkenbutikk og en malingsbutikk, har lagre i garasjeanlegget. Folk ble advart mot å kjøre inn i røyken og holde vinduer lukket. Operasjonslederen forteller at faren nå er over.

– Vi frykter ikke lenger at den røyken er giftig, sier Sætre.

Han kan ikke si noe om hvordan brannen startet.

– Det kommer til å ta tid før vi kan gå inn å sjekke det. Vi kan nok ikke si noe om det før om et par dager.