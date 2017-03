Store geografiske ulikheter i bruken av CT og MR

Hvor man bor i landet kan være avgjørende for om og hvor raskt pasienter blir undersøkt med CT eller MR, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

De store forskjellene mellom geografiske områder i bruken av radiologiske undersøkelser kan bety at det er dårlig ressursutnyttelse, og at helsetilbudet ikke er likeverdig fordelt på befolkningen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Det dreier seg spesifikt om CT-undersøkelser som er sentrale i utredning og diagnostisering av ulike typer kreft, og MR-undersøkelser av ryggrad, muskler og skjelett.

Ifølge Riksrevisjonen kan det noen steder være underforbruk av slike undersøkelser, noe som kan føre til forsinket diagnostisering og forverret livskvalitet for pasienter som berøres av det. Andre steder blir det derimot gjort for mange undersøkelser, noe som innebærer dårlig ressursutnyttelse.

Begrenset nytteverdi

Undersøkelsen viser dessuten at det er et relativt høyt forbruk av en del undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi. Det gjelder spesielt undersøkelser av muskler og skjelett, blant annet MR-undersøkelser av kne og skulder. Ifølge rapporten anses 87 prosent av undersøkelsene som gjennomføres som nødvendige, mens det er usikkerhet rundt nødvendigheten av de siste 13 prosentene.

Det pekes også på at pasienter i en del tilfeller settes opp til CT-undersøkelse, selv om MR anses som bedre. Ventetid på MR er en hovedårsak, men dette kan være uheldig ettersom CT gir høyere stråledose, og ofte mindre presise diagnoser.

Dessuten fastslås det at kvaliteten på henvisningene fra fastlegene til radiologene, ikke er god nok. Dermed bruker radiologene mye unødvendig tid på å innhente informasjon, og pasienter settes ofte opp på time uten at det er godt nok grunnlag for det.

Unødvendig stråling

Det rettes også kritikk mot at radiologene i liten grad har tilgang til bilder fra undersøkelser utført ved andre sykehus eller institutter, og at kvaliteten på bilder fra nylige utførte undersøkelser ofte er så dårlige at de må gjøres på nytt.

– Dette er dårlig ressursutnyttelse ved at det påfører både pasienter og det offentlige unødige tidstap og utgifter, og det gir samtidig risiko for at befolkningen påføres unødvendig stråling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss

Rapporten konstaterer også at de private røntgeninstituttene vurderer henvisningene mindre strengt enn de offentlige, og at de regionale helseforetakene ikke fører tilsyn for å avklare om bruken av private tjenester er medisinsk nødvendige.

Rapporten ble oversendt til Stortinget tirsdag.