Savnet fisker på Smøla funnet i god behold

Mannen i 60-åra hadde ikke kommet tilbake fra fisketur som avtalt tirsdag ettermiddag. Dermed ble både politi, Røde Kors og Hovedredningssentralen mobilisert. Redningsskøyte og et Sea King-helikopter var på veg til Smøla, men kort tid etter kom det beskjed om at fiskeren var funnet, nordøst for Storvardøya.

Mannen ble funnet av en oppdrettsbåt, melder NRK. Han drev ifølge NRK hobbyfiske fra en åpent båt med påhengsmotor. Han dro ut i 14-tida. Klokka 18.08 varslet poltiet på Twitter at han var funnet. Det blåste stiv kulig i området.