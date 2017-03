Derfor går folk med ulike sokker i dag

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Organisasjonen «Menneskeverd» markerer dette med kampanjen «Rockesokk». Mange tusen nordmenn går nå rundt med ulike sokker for å vise sin støtte til de som har et kromosom ekstra.

Forskjeller er bra

– Budskapet vårt er enkelt; vi oppfordrer alle til å gå med to ulike sokker denne dagen, for å vise at vi setter pris på at vi alle er forskjellige. Vi drømmer om et varmere og mer inkluderende samfunn både for mennesker med Downs syndrom og alle andre. Og vi håper at mange tusen mennesker tar oppfordringen og kler seg i ulike sokker denne dagen, sier markedskonsulent Møyfrid Balsnes i Menneskeverd på organisasjonens nettsider.

Tidligere statsminister Kåre Willoch er med og fronter aksjonen. Willoch har sjøl et barnebarn med Downs syndrom.

– Downs syndrom har en verdi som vekker for hele samfunnet. Samfunnsoppgaven, å støtte dem som er annerledes, har vært der siden skapelsen. En prosentandel av oss har en naturlig kromosomfeil. Det bidrar til samfunnets humanitet og omtanke, uttalte Willoch nylig i et portrettintervju med Dagbladet.

Omtanke fra tå til topp

På sosiale medier fenger oppfordringen, bilder av føtter med ulike sokker deles i stort omfang, av barnehager, skoler, familier, kjendiser, byråkratene i helsedepartementet, ansatte i bank og hotell. Helseminister Bent Høie har også delt bilde av sine fargerike sokker.

– Vi er helt overveldet over responsen på denne kampanjen, og at folk har tatt oppfordringen på alvor og med humor. Gøy at så mange nå viser omtanke fra tå til topp, sier informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Maria Victoria Kjølstad Aanje og legger til:

– Bruk denne dagen til å vise noen andre at du setter pris på dem, og at de er verdifulle for deg. Man er uendelig verdifull i kraft av å være et menneske. Den samme tanken burde også gjelde for dem som har ett kromosom ekstra. Denne dagen er en glimrende mulighet for å vise at mennesker med Downs syndrom er like velkomne i samfunnet vårt som deg og meg.

Første gang i Norge

Konseptet har tidligere vært arrangert i USA og Sverige med svært god oppslutning. – Det er første gangen vi gjør dette med norsk vri og regner med at det vil bli enda større engasjement neste år, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje. Så merk av i kalenderen for 2018, husk ulike sokker 21. mars!

Datoen

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom (Trisomi 21).

– Valg av akkurat den datoen skyldes at kromosompar nummer 21 kommer i tredoblet utgave hos de med Downs syndrom, forteller Maria Victoria Kjølstad Aanje til Romsdals Budstikke.