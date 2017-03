Bor du i Molde? Sjekk din skjulte gjeld!

Norske kommuner har tredoblet gjelda siden 2003, og bare i fjor økte den samlede gjelda med ca 18 milliarder kroner. Toralt er gjelda nå kommet opp i 330 milliarder kroner. Pr innbygger blir dette 62.704 kroner. Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men om du bor i Molde er gjelda per innbygger nesten 109.000 kroner. Molde er nr. 30 av landets kommuner med størst gjeld. Ingen andre byer med over 20.000 innbyggere er over Molde på denne lista, og nabobyene Kristiansund og Ålesund har henholdsvis 74.702 og 77.785 kroner i gjeld per innbygger.

Sandøy er den andre kommunen i vårt distrikt som passerer 100.000 kroner på denne lista.

Ser vi på kommuensammenslåingene, arver folk i Midsund og Nesset en del av gjelda i Molde, men også disse kommunene ligger på øvre halvdel av lista. Eide har vesentlig mer gjeld enn Fræna, mens Sandøy tar med seg mest gjeld inn i den nye store Ålesund-kommunen.

På landsbasis er Vardø helt på topp med 16.553 kroner i gjeld per innbygger – foran to sunnmørskommuner: Nordal og Ulstein. Lavest gjeld har Ski og Hurum med henholdsvis 8.683 og 9.817 kroner.

Det var Nettavisen som først skrev om tallene.

Slik er lista over kommuner i vårt område: