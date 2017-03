– Nå blir det hektisk!

Hjelset: Tirsdag møttes rundt 20 sentrale aktører i planleggingen av SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal). Og det var et strategisk viktig møte. For det er nå den viktigste planleggingen skal skje.

– Ja, det blir en hektisk periode framover, bekrefter tidligere prosjektdirektør Bjørn Remen, som ledet planleggingsmøtet.

Viktige beslutninger

De neste ukene og månedene skal en rekke sentrale beslutninger tas:

• Hvilke anlegg skal legges om eller fjernes før rivingsarbeidet på Hjelset settes i gang på nyåret?

• Hvordan skal parkerings- og trafikkløsningene være under byggingen?

• Hvordan sørge for en trygg skoleveg i denne fasen?

• Skal permanente nyanlegg, som for eksempel legging av rør og kabler, gjennomføres nå med en gang, slik at de kan plasseres under vegen som skal klargjøres til anleggsperioden?

• Arkeologiske undersøkelser.

Reguleringsplan og folkemøte

Forslag til reguleringsplan for Hjelset er under ferdigstillelse. Denne vil trolig være klar om en måneds tid. Deretter legges den ut til offentlig ettersyn, før den skal behandles i kommunestyret i Molde i september.

Rett etter påske skal det gjennomføres et ROS-møte (risiko- og sårbarhetsanalyser) med dagens sjukehusvirksomhet. I løpet av våren blir det også folkemøte på Hjelset.

Riving i januar

– Vi starter å rive de gamle byggene på Hjelset i januar. Planlagt byggestart er november 2018, sier Bjørn Remen.

Det nye fellessjukehuset skal stå ferdig innen utgangen av 2021, og skal deretter inn i en testfase. Etter planene skal det være i full drift i løpet av våren 2022. Først da kan de siste delene av eksisterende psykiatridel på Hjelset avvikles og rives, opplyser Remen.