Storbritannia trykker på brexitknappen 29. mars

Det opplyser det britiske departementet for utmelding av EU i en pressemelding mandag. Ifølge departementet ble EUs president Donald Tusk informert om planen av Storbritannias EU-ambassadør Tim Barrow mandag morgen.

Den formelle utmeldingsprosessen starter ved at britene sender et brev til EU der de gjør det klart at de har som intensjon å forlate unionen.

– Vi står ved terskelen til denne generasjonens viktigste forhandlinger for vårt land, sier brexitminister David Davis.

– Regjeringen har et klart mål: en avtale som fungerer for alle land og regioner i Storbritannia og samtidig for hele Europa – et nytt, positivt partnerskap mellom Storbritannia og våre venner og allierte i EU, sier han.

EU-siden bekrefter at beskjeden er mottatt.

– Vi er klar til å starte forhandlingene. Vi venter på brevet, og nå vet vi at det vil komme den 29. mars, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

Neste steg blir at EUs medlemsland vedtar et sett med retningslinjer for forhandlingene, forteller han. Når det har skjedd, vil EU-kommisjonens forhandlingsteam be om et formelt mandat til å sette i gang. Dette mandatet må vedtas av medlemslandene.

Det er franske Michel Barnier som leder EUs forhandlingsteam. Han har også en nordmann – Georg Riekeles – med på laget.

Ifølge Lisboatraktatens artikkel 50 kan det i utgangspunktet forhandles i opptil to år når den formelle utmeldingsprosedyren settes i gang.

Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.