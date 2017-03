Skjøt gaupe på Lyngstad i Eide

Ei gaupe ble felt ved Lyngstadvatnet i Eide kommune søndag. Dette er den sjette gaupa som felles i jakt her i fylket så langt i vinter. I tillegg ble ei stor hanngaupe påkjørt og drept for tre uker siden.

I fjor ble det felt til sammen seks gauper, noe som var det høyeste tallet på 130 år.

Gaupejakta varer ut mars måned.

- Har blitt mer gaupe i Nesset Oddvar Mittet i viltnemnda er sikker på at bestanden har tatt seg opp.

Ung hunngaupe

Rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, Lars Olav Lund, forteller til Rbnett at de fikk beskjed om fellinga i Eide søndag ettermiddag.

– Vi fikk oppgitt at det var ei hunngaupe og at den var ung.

Det er åpnet for fri kvotejakt i store deler av Møre og Romsdal, blant annet i Eide, så det er ikke noen begrensninger på antall dyr som tas ut.

– Dette er den andre gaupa som felles i Eide, og det er hittil felt tre i Nesset under jakt – i tillegg til at ei gaupe er påkjørt der. Og så er det felt ei i Surnadalen, som ligger innafor kvotejaktområdet, forteller Lund.

To gauper felt i Nesset Rundt 30 jegere har jaktet gaupe siden fredag.

Kontroll

I løpet av mandag blir det gjennomført en kontroll for å sikre at alt har gått riktig for seg.

– Det er vanlige prosedyren at vi har skuddplasskontroll. Dette er rutine, forklarer Lund.

– Og så skal vi merke dyret – vi skal sette en chip i skrotten for å ha kontroll på den når den blir levert inn. I tillegg skal vi ta DNA-prøver og gjøre formell sjekk av kjønn og alder, sier han og føyer til at gaupa tilfeller jeger.