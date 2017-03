Rapport: Norge er kåret til verdens lykkeligste land

Norge tok i fjor fjerde plassen, men har altså rykket helt til topps i årets rapport.

– Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning, heter det i rapporten.

Danmark har rykket ned i andreplass, deretter kommer Island og Sveits rett etter. I bunnen av listen ligger Sør-Sudan, Liberia, Guinea og Togo. Norge lå tidigere som nummer fire på listen.

De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke: omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.

Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.

– En god start på en mandag morgen: Norge rangert som verdens lykkeligste land ifølge en ny rapport som oppfordrer nasjoner til å bygge sosial tillit og likestilling, skriver utenriksminister Børge Brende på Twitter.