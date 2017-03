Jaktet kjærligheten – kvinne ble svindlet

En kvinne på Sunnmøre trodde at hun hadde funnet kjærligheten på et sjekkenettsted. Hun visste ikke at hun ble svindlet, og heldigvis ble det hele stoppet da kvinna var i ferd med å overføre en sekssifret beløp ut av landet. Det var banken som varslet og som fikk hindret at kvinna ble lurt for mye penger.

Politiet i Møre og Romsdal advarer nå mot svindlere som bruker sjekkenettsteder for å lure penger fra ensomme og sårbare personer.

– Politiet ble koblet inn, og vi så blant annet at det var dokumentforfalskning og ID-tjuveri, sier Eivind Klokkersund som leder økoteamet på Sunnmøre.

Han advarer mot å la det gå så langt at det eneste som gjenstår er å anse pengene som tapt.

– Om det blir spørsmål om å overføre penger til den nye vennen din, bør du koble inn noen som kan analysere situasjonen nøkternt, sier Klokkersund.

Skjer overalt på nettet

Svindel som dette skjer overalt på nett.

Politiet sier svindelen kan starte straks noen melder fra om at de er interessert i deg. Svindlerne bruker godt med tid på å opparbeide seg tillit og så kommer spørsmålet om penger.

– Har du først sendt et mindre beløp, kommer det ganske snart spørsmål om å få mei. Det oppstår gjerne vansker, som bare du kan bidra med å løse gjennom en ny økonomisk gave. Bak svindelen står kriminelle. De brukar den personlige informasjonen du har lastet opp på sjekkenettstedet i kombinasjon med andre opplysinger de finner om deg på nettet. De falske profilene dei sjøl har opprettet er gjerne utformet for å passe dine interesser, sier Klokkersund.

– Skaff deg hjelp til å vurdere

Politiet advarer også mot at de pengene som sendes ut av landet kan bli brukt som hvitvasking av penger.

– Svindelen blir stadig mer avansert. Det er her bankene og politiet kan hjelpe. Vi har rutiner for blant annet å avdekke falsk dokumentasjon. Om du tror du er utsatt for denne type svindel, må du si fra, oppfordrer Klokkarsund og legger til at alle slike opplysninger legges inn i sentrale politietterforskninger. Dermed blir det lettere for politi i hele Norge å avdekke slik svindel.

Godt voksne lar seg lure

Overslag fra Økokrim viser at det stort sett er godt voksne nordmenn som lar seg lure. I 2015 sendte 209 norske kvinner og menn over 280 millioner kroner ut av sine bankkontoer til svindlere i utlandet. I 2016 ble 181 nordmenn lurt for minst 205 millioner kroner. Dette var i hovedsak «datingsvindel» - og også en del «arvebedrageri».

– I Møre og Romsdal har vi hatt flere slike saker de siste åra. Sekssifrede beløp har blitt stoppa av bankane. Dessverre er det også gjennomført overføringer der enkeltpersoner har mistet store summar som de ikke vil få tilbake. Mørketallene nasjonalt er store, spesielt opp mot de mange mindre summene som blir sendt ut av landet, sier Klokkersund.