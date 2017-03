Brann i enebolig ved Sylteosen

Nødetatene rykket mandag morgen ut til en brann i en enebolig ved Sylteosen i Fræna.

– Politi og brann er på stedet, og slukking pågår. Begge beboerne er ute. Det er ikke mistanke om at det er noen flere der inne, men røykdykkere har tatt seg inn i eneboligen for å dobbeltsjekke at den er tom, sa operasjonsleder Rolf Anders Korstad i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til Rbnett klokken 07.40.

Korstad sa videre at det ikke var fare for spredning. Kort tid etter var brannen slukket.

Det er ikke meldt om personskade. De to beboerne er sendt til lege for sjekk, da de muligens har fått i seg noe røyk.

Politiet, som oppretter sak, fikk melding om brannen rett før klokken 07.30. Ifølge NRK startet den på et soverom, og skadene er i hovedsak begrenset til dette rommet.

Klokken 08.10 opplyser politiet at brann er igjen på stedet, og at de nå driver med restverdisikring i eneboligen.