– Utrolig trist å se dette

Molde: Elever og lærere ved Tøndergård skole i Molde er skuffet etter hærverk på skolens uteområde denne helga.

Hærverk

Det var elever som oppdaget dette da de kom på skolen i morges, forteller rektor Eli Bakke til Rbnett.

– Vi har et fint uteområde på Tøndergård, med blant annet gapahuk og ballbinge. Det er bare fint at området blir brukt, men det er utrolig trist når det blir ødelagt på denne måten, sier hun.

To massive trebenker, som var festet til veggen i gapahuken, er revet ned. Den ene er brent opp, den andre var brutt ned fra veggen.

– Det må ha vært ganske sterke krefter i sving. Det er utrolig synd at folk holder på sånn, sier Bakke, som forteller at dette ikke er første gang at ubudne gjester har rotet til i gapahuken.

– Dårlig gjort

Det lå også masse glasskår fra flasker og tomme ølbokser strødd rundt om da elevene kom på skolen mandag morgen.

– Gapahuken er i stor grad ordnet til gjennom dugnadsprosjekt, så det er vanskelig å anslå kostnadene etter dette hærverket, sier Bakke, som håper dette er siste gang de opplever noe sånt.

En av elevene vi snakker med er også veldig skuffet:

– Vi har lagt ned masse arbeid her, så dette er dårlig gjort, sier han.