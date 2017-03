– Min sønn er oppkalt etter deg

Kevin Keegan (66) hadde publikum i sin hule hånd i 60 minutter i Bjørnsonhuset mandag kveld. I perioder var han nesten like hysterisk morsom som selveste John Cleese. Sir Keegan fikk publikum til å hikste av latter, samtidig som hadde en meget god og inspirerende historie å fortelle. Nemlig historien om seg selv.

– Aldri tro at du ikke kan få det til. Jeg ble vraket i Doncaster og i Coventry. Jeg spilte 174 kamper i 4. divisjon før jeg fikk min første kamp for Liverpool i toppserien som 20-åring. Jeg kom meg helt til topps til slutt. Jeg ga aldri opp. Og jeg trente som en gal. Hvis du tror du kan er du alltid halvveis til målet, sa Keegan.

Tilbake til Tommy Unhjem, som sjøl kom seg til eliteserien og spilte kamper for MFK.

– Kevin Keegan. Det er magisk. Ingen var vel større enn han. Og så var vi litt like i spillestil. He he. Men Kevin var nok aldri i nærheten av å få så mange gule og røde kort som meg, gliser isfjordingen – og har nok helt rett i det.

Han viser bilde av seg sjøl i Kevin Keegan-skjorte fra Raumahallen for 40 år siden. Tommy sin sønn Kevin ble for øvrig født i 1986. Kevin var det store idolet for herr Unhjem. Mandag kveld møttes de.

– Jeg var også nummer sju, sier Tommy. – Kevin Keegan var en fantastisk fotballspiller, en av verdens beste. Meget god med ballen i fart. Energisk, det smittet over på hele laget. God på hodet for å være så liten. Han var på rett plass til rett tid. Og så var han veldig god på veggspill, sier Tommy.

– Foredraget var veldig bra. Full av britisk humor, mye på direkten og helt uten regi. Det var en stor opplevelse for meg og andre lokale Liverpool-fans. Terningskast 6! sier Unhjem.

Vi får servere noen eksempler på Keegans muntre replikker. Helt på slutten fikk han et blåhvitt skjerf av banksjef Siw Bergsås. Keegan understreket at han er fargeblind, men så at det var blått. – Det er vel ikke et Everton-skjerf? sa Keegan.

Siw Bergsås understreket at "vi nærmer oss slutten". På engelsk. Keegan svarte: – Ser jeg så dårlig ut??

66-åringen kunne også fortelle at det er skrevet 42 bøker om han, men at han sjøl kun har skrevet en av dem. Og han kjenner bare tre av de andre forfatterne.

Keegan trakk også fram navn som Bjørge Lillelien og Eddie The Eagle. Han glemmer aldri da Norge slo England på Ullevaal i 1981. Keegan lo mye av det. Han delte også ut flere engelske landslagsdrakter. Han viste film av flotte scoringer og han viste bilder fra hele karrieren som trener og manager. Det var humor hele vegen. Men også alvor.

– Min onkel Frank kjøpte en fotball til meg. Det var sånn det startet. Jeg ble forelsket i den fotballen. Og i spillet. Finn noe du virkelig elsker å holde på med, oppfordret Keegan.

– Og finn noen som vil betale deg for at du gjør det! lo han.