– E39 skal ikke få borre seg gjennom byen

I helgen var Sosialistisk Venstreparti samlet til det 22. ordinære landsmøtet i partiets historie.

Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Line Karlsvik fra Kristiansund ble valgt inn i landsstyret, hvor også Kim Thoresen-Vestre fra Molde sitter.

Under møtet hadde blant annet Thoresen-Vestre et innlegg til arbeidsprogramsdebatten.

– SV er partiet som skal redde Molde by og Møre og Romsdal, ved å si at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Dermed blir Møreaksen kastet på havet, sa han.

Fylkeslederen sa videre at E39 ikke skal få borre seg gjennom byen og «gjøre den til en sveitserost».

– En meningsmåling viste at et flertall i folket er enig i dette, men alle partiene på Mørebenken vil jo ha Møreaksen. Nå skal vår førstekandidat Yvonne Wold på tinget, for hun og SV skal ta kampen mot Møreaksen, avsluttet han.